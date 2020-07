Wie heeft Ezzahia Jaafro (73) uit Borgerhout gezien? Sander Bral

10 juli 2020

12u09 3 Borgerhout Politie en parket zijn op zoek naar de 73-jarige Ezzahia Jaafro. Ze verliet donderdagnamiddag rond 16.00 uur haar woning in de Eliaertsstraat in het Antwerpse district Borgerhout. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Vrijdagochtend werd een opsporingsbericht verspreid.

Ezzahia is 1m55 lang en slank gebouwd. Ze heeft zwart haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een blauwe hoofddoek, een grijze trainingsbroek, een veelkleurig lang kleed, een zwarte wollen jas en zwarte sportschoenen. Ze kan verward overkomen.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan gratis en anoniem contact op met de politie via 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.eu of via het online tipformulier.