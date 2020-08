Werken aan Kroonstraat herstarten op 7 september CVDP

19 augustus 2020

10u41 0 Borgerhout De laatste fase van de heraanleg van de Kroonstraat start op 7 september 2020. Het gaat om het deel tussen de Turnhoutsebaan en de Zonstraat.

Met de heraanleg zal ook het laatste deel van de Kroonstraat veiliger worden voor voetgangers en fietsers. De voetpaden worden breder en er komen bomen. Er zal ook een stuk fietspad en een fietsopstelstrook worden aangelegd voor wie in de richting van de Turnhoutsebaan fietst. Het hele project zal ongeveer eind maart 2021 voltooid zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werken worden fietsers omgeleid langs de Reuzenpoort, auto’s via de Eliaertsstraat en de Zonstraat.

Planning

De heraanleg zal gebeuren in drie fasen. Eerst wordt er gewerkt aan de Turnhoutsebaan tot de Kroonstraat ter hoogte van huisnummer 8. Nadien wordt de rest van de Kroonstraat tot de Sint-Erasmusstraat aangelegd. De laatste fase is zijn werken aan het gebied van de Sint-Erasmusstraat tot de Zonstraat. De aanwezige garages zullen zo lang mogelijk toegankelijk gehouden worden. De minder hinder maatregel waarbij er steeds aan één zijde van de straat een voetpad toegankelijk is, is ook van toepassing. De straat en de voordeuren blijven gedurende de werken steeds toegankelijk voor voetgangers.