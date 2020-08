Exclusief voor abonnees Welkom op de eerste schooldag: zomerscholen gaan van start in Antwerpen David Acke

10 augustus 2020

16u04 1 Borgerhout 640 leerlingen van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen trokken maandagochtend naar een van de zestien zomerscholen. Twee weken lang zullen zij ondergedompeld worden in een onderwijsbad waar het Nederlands en sociale vaardigheden centraal zullen staan. Door de lockdown mochten kinderen niet naar school en vooral voor zij die kampen met leerproblemen kan dat op lange termijn nefast zijn. Wij gingen een kijkje nemen in basisschool Elisabeth en zagen toch vooral een heel gemoedelijke sfeer: “Wij hebben de kinderen gemist maar zij ons duidelijk ook!”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Hé vriend! Hoe is’t? Lang geleden!” De toon is gezet op de speelplaats van basisschool Elisabeth. De sfeer is uitgelaten. Eén enkeling met een traantje loopt wat onwennig over de speelplaats maar daar weten de juffen en meesters van school Elisabeth wel raad mee, geruggensteund door zeepbellen en een vrolijke deuntje, smelten de traantjes als sneeuw voor de zon.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen