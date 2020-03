Wegpiraat speelt auto kwijt én krijgt samen met passagiers boete voor overtreden maatregelen corona Toon Verheijen

22 maart 2020

11u03 0 Borgerhout Een wegpiraat (23) is zaterdagnamiddag zijn wagen kwijtgeraakt omdat de politie hem in beslag heeft genomen. Bovendien kreeg hij net als zijn drie passagiers nog een boete voor het overtreden van de maatregelen rond COVID-19.

Een politiepatrouille merkte zaterdagnamiddag een voertuig op met vier inzittenden op de Turnhoutsebaan ter hoogte van de Carnotstraat. Toen de politie het voertuig wilde controleren, gaf de bestuurder plots plankgas. De politie zette de achtervolging in.

Na een wilde rit waarbij de jonge automobilist verschillende voetgangers en fietsers in gevaar had gebracht, kon de patrouilleploeg de man klemrijden in de Tuinbouwstraat. De bestuurder was geen onbekende voor het gerecht. Hij was al verschillende keren met de politie in aanraking gekomen en was al ettelijke keren zijn rijbewijs kwijtgespeeld onder voor overdreven snelheid.

De patrouille besloot zijn voertuig daarom bestuurlijk in beslag te nemen. De bestuurder en zijn passagiers kregen bovendien nog een boete omwille van het negeren van de COVID-19 maatregelen.