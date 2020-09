Wandel de herfst tegemoet met zoektochten voor jong en oud (en win leuke prijzen) ADA

30 september 2020

09u50 0 Borgerhout Het district Borgerhout wil jong en oud ook na de zomer activiteiten aanbieden die coronaveilig zijn. Daarom lanceert het nog tot 31 oktober een gratis brochure met 3 nieuwe wandelzoektochten. Samengesteld door Borgerhoutse senioren van de seniorenraad, maar bedoeld voor het hele gezin.

De gloednieuwe brochure bevat 3 wandelzoektochten: Borgerhout Noord, Zuid en Extra Muros. Een veilige activiteit voor senioren, maar ook gezinnen kunnen ermee op wandel. Samen met (groot-)ouders en (klein-)kinderen ontdekken wandelaars de verborgen plekjes en verscholen verhalen achter gevels, straten en kruispunten in Borgerhout. Zo leren ze Borgerhout helemaal anders kennen terwijl ze leuke vragen oplossen. Het district bundelde de wandelzoektochten in een mooie brochure. Deze is online beschikbaar, maar kan je ook gratis ophalen in de bib of een dienstencentrum in Borgerhout.

Leuke prijs

Wie deelneemt aan een zoektocht maakt bovendien kans op een leuke prijs. Tot 30 oktober kan je de 3 antwoordformulieren terug sturen of afgeven in het districtshuis. Elk goed antwoord levert 1 punt op en de deelnemers moeten ook een schiftingsvraag beantwoorden. De winnaars worden gekozen via loting op 20 november 2020 tijdens het (online) afsluitfeest van de Week van de Senior. De formulieren stuur je terug naar senioren.borgerhout@antwerpen.be of geef je af aan de seniorenconsulent op het Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout. Op dinsdag en woensdag van 9 uur tot 17 uur of vrijdag van 9 uur tot 14 uur.

“Met de wandelzoektochten hebben we een veilige en leuke manier gevonden om senioren uit te nodigen om te wandelen en hun buurt alleen of samen met de kleinkinderen te gaan ontdekken,” zegt Ben Van Duppen, districtsschepen voor Senioren. “Omdat je zelf kan kiezen wanneer en met wie je gaat, is het gemakkelijk drukke plekken en momenten te vermijden en toch drie leuke namiddagen te beleven. Ik ben benieuwd wie dit jaar in de prijzen zal vallen.”

De brochure met de wandelzoektochten is online beschikbaar via www.borgerhout.be. De brochure kan nog tot 31 oktober gratis afgehaald worden in bibliotheek Vrede: Moorkensplein 19, 2140 Borgerhout. Open op dinsdag van 10 uur tot 17 uur, woensdag van 10 uur tot 20 uur en donderdag 10 uur tot 17 uur. Of in een van de 5 Borgerhoutse dienstencentra: www.zorgbedrijf.antwerpen.be/dienstencentra.