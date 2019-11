Walls of Boho groot succes: “Laten zien dat streetart ook gewoon mooi kan zijn” Organisator droomt van tweede editie ADA

13 november 2019

17u49 0 Borgerhout Van Borgerhout een graffiti district maken en ondertussen de straten wat meer kleur geven, dat was het idee dat Borgerhoutenaar en kunstenaar Joachim Lambrechts voor ogen had met het project Walls of Boho. Vijf muren in het district kregen de afgelopen week een kunstenaar op bezoek die een grijze muur te lijf ging met verf. Woensdag werden de muren officieel voorgesteld.

Borgerhoutenaar Joachim Lambrechts is een straatkunstenaar met internationale allure. Onder de noemer ‘Walls of Boho’ pakte hij samen met 4 andere kunstenaars 5 muren in Borgerhout aan. Naast Joachim Lambrechts werkten ook Lucia Biancalana, iOTA, Sam Scarpulla en 2Dirty mee aan het project.

En of het een succes is. “De respons die we krijgen is fantastisch. We hebben de mensen kunnen laten zien dat streetart mooi kan zijn. We krijgen zelfs aanvragen binnen van mensen die muren voorstellen. Deze eerste editie hoeft geen eindpunt te zijn. Mogelijk komt er volgend jaar een nieuwe editie”, vertelt organisator en kunstenaar Joachim Lambrechts.

“Ik ben bijzonder blij met het resultaat. Alle kunstenaars voegen iets wondermoois toe aan Borgerhout. De tekening van Mala Zimetbaum in de Montensstraat van Joachim raakt mij het meest. Zimetbaum -een joodse verzetsstrijdster - krijgt hiermee het eerbetoon dat ze verdient”, vertelt districtsburgemeester Marij Preneel.

Vijf muurschilderingen

Montensstraat 4: Joachim Lambrechts maakte een eerbetoon aan Mala Zimetbaum. Deze joodse vrouw woonde vlakbij. Ze werd in juli 1942 gearresteerd en in september dat jaar naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. “Het is een heel zwaar thema maar toch wilde ik dat de schildering hoop en moed uitstraalde en dat het niet alleen triestig zou zijn.”

Helmstraat 163: De Gentse artiest Sam Scarpulla is een gevestigde waarde in de Belgische streetart-scene. Zijn werk is het best te omschrijven als grafisch, figuratief en speels. “Het is geïnspireerd op eigen werk maar nooit eerder maakte ik zo een grote muurschildering in kleur. Ik maakte de afgelopen vier jaar vooral zwart-wit schilderijen. Het is een abstract werk met verschillende vormen die samen een geheel maken.”

Kroonstraat 110 – Voor de uit Italië afkomstige Lucia Biancalana is Antwerpen een tweede thuis geworden. Een muurschildering in de openbare ruimte is voor deze talentvolle illustratrice een eerste ervaring. “Ik kreeg een aantal woorden van de bewoners als inspiratie. Vrouwelijkheid, natuur, diversiteit,... daarmee heb ik een beeld gemaakt. Je ziet een zeemeermin die muziek luistert maar het kan evengoed een vrouw zijn die wegdroomt door de muziek en denkt dat ze een zeemeermin is. Iedereen kan zijn eigen interpretatie geven.”

Kortrijkstraat 54 – iOTA! uit Brussel creëerde in de voorbije jaren een eigen beeldtaal, met een heel sober maar doordacht kleurenpallet. Het werk heeft vaak iets dromerigs, surrealistisch. “Als kijker moet je zoeken en creëer je je eigen interpretatie.”

Turnhoutsebaan 142 – De comic-achtige stijl en strakke contourlijnen van 2DIRTY verraden zijn achtergrond in de grafitti-scene. 2DIRTY werkt vaak samen met andere artiesten maar blijft verder graag onder de radar. Hij nam de tijdelijke muur aan de metro-ingang ter hoogte van tramhalte Den Drink onder handen. “Buurtbewoners wilden heel graag dat er iets gedaan werd met de muur die altijd een soort doorn in het oog is geweest.”