Vrijdagmarkt ‘t Laar lokt amper 15 kramen in plaats van normaal 60: district Borgerhout vraagt stad marktkramers persoonlijk op te bellen David Acke

03 juni 2020

12u30 0 Borgerhout De vrijdagmarkt op het Laar telt normaal zo een 60-tal kramen en is erg populair in Borgerhout. Maar sinds dat de markten weer opnieuw toegelaten werden, lokt de markt slechts een tiental kramen en ook komende vrijdag zal dat het geval zijn. Het district Borgerhout vraagt de stad om zo snel mogelijk werk te maken van een gemengde markt zodat deze vrijdag er eindelijk een volwaardige markt staat.

Sinds 18 mei zijn markten met minder dan 50 kramen weer toegelaten. De populaire vrijdagmarkt op het Laar staat er echter al twee weken met slechts een tiental kramen belabberd bij en ook deze vrijdag zal dat het geval zijn. Het district Borgerhout vraagt de stad om zo snel mogelijk werk te maken van een gemengde markt zodat deze vrijdag er eindelijk een volwaardige markt staat. “Het kost waarschijnlijk slechts een paar telefoontjes”, klinkt het.

Slechts 15 kramen

60 kramen, zoveel telt de markt op het Laar er in gewone tijden. “De populaire vrijdagmarkt wordt door buurtbewoners bezocht voor hun wekelijkse boodschappen, maar is ook vooral bekend voor de textielkramen. Sinds de versoepeling van de maatregelen vind je er echter enkel zo’n 15 voedingskramen. Volgens de stad was dit de enige ‘objectieve’ oplossing om snel van start te gaan”, zegt Ben Van Duppen (PVDA), districtsschepen voor Markten en foren, “maar ondertussen zijn we drie weken na de aankondigingen van de veiligheidsraad, nog steeds is er geen plan voor de organisatie van de markt op het Laar en krijgen we het bericht dat we ook deze vrijdag niet moeten hopen op een degelijke markt. Het contrast met hoeveel geld en moeite er – terecht - in de weekendmarkten in de stad is gekropen is enorm.”

Winkels ontlasten

De organisatie op het Laar is nochtans veel eenvoudiger. “We hebben slechts 10 kramen te veel”, gaat Van Duppen verder. “We vragen de stad al weken om de marktkramers gewoon op te bellen om te vragen of ze komen. Ik ben er zo goed als zeker van dat we na 1 telefoonronde onder de 50 uitkomen en dan kan iedereen gewoon komen.” Op het Theaterplein dit weekend gaf immers slechts 50 tot 70 procent van de kramers aan te willen komen. Valt dit voor op het Laar, is het probleem zo van de baan. Een degelijke markt op het Laar zou ook de winkels op Turnhoutsebaan kunnen ontlasten. Sinds de winkels weer open zijn, is het daar op bepaalde momenten zeer druk. “Mensen snakken ernaar terug zoals vroeger naar de markt te kunnen gaan en ook voor de marktkramers telt iedere week.”

Volgens de schepen is nog voldoende tijd om ook in Borgerhout tegen vrijdag een mooie markt te organiseren, maar dan moeten we er wel nu aan beginnen. De organisatie van het marktplan van lokale markten is een districtsbevoegdheid, maar de stad stuurt de administratie aan.