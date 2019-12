Voormalig Borgerhouts districtsburgemeester Stephanie Van Houtven heeft nieuwe uitdaging beet: “Laat 2020 maar komen” ADA

31 december 2019

10u45 0 Borgerhout Voormalig Borgerhouts districtsburgemeester Stephanie Van Houtven gaat volgende maand aan de slag als Programme Director Climate bij The Democratic Society (Demsoc). Dat is een Europese NGO die focust op het innoveren van democratische processen. In augustus zei Van Houtven de politiek definitief vaarwel.

Voormalig districtsburgemeester en -schepen van Borgerhout Stephanie Van Houtven heeft een nieuwe job. “2019 werd er voor mij één van transformatie. Van knopen doorhakken, andere paden ontdekken en nieuwe deuren openen. Ik ben ontzettend dankbaar voor iedereen die ik onderweg ben tegengekomen, en die de tijd heeft genomen om mij bij deze reis te helpen”, schrijft ze op Facebook.

Begin januari start Van Houtven als Programme Director Climate bij The Democratic Society (Demsoc). Deze jonge, Europese NGO focust zich op het innoveren van democratische processen, met name door het leiden van projecten rond burgerparticipatie. “Mijn eerste opdracht is alvast een hele uitdaging: Demsoc is de participatiepartner in Climate-KIC, een initiatief van het EIT (European Institute of Innovation and Technology), om 15 Europese steden en een aantal Europese regio’s te ondersteunen bij het maken van de omslag naar een klimaatneutrale samenleving. Laat 2020 maar snel beginnen, want ik heb er zin in”, besluit Van Houtven.

Van Houtven nam in augustus van dit jaar afscheid van de actieve politiek en wilde haar carrière “een nieuwe wending” geven. De 36-jarige Van Houtven was bij de voorbije federale en Vlaamse verkiezingen al geen kandidaat meer en wilde zich naar eigen zeggen “professioneel heroriënteren”. Dat kan alleen als ze volledig afscheid neemt van de actieve politiek, vond ze. “Ik heb altijd gezegd dat een politieke carrière voor mij per definitie eindig is. Van Houtven was in de vorige legislatuur nog districtsburgemeester van Borgerhout van 2016 tot 2018. Sinds juni 2015 was ze ook nationaal ondervoorzitter van sp.a.