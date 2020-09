Exclusief voor abonnees Vondelingenschuif Moeders voor Moeders bestaat 20 jaar: “Toen we hoorden dat Hamburg er eentje had, sprongen we meteen in de wagen. Dit moesten wij ook hebben” David Acke

26 september 2020

13u53 1 Borgerhout Marie, Thomas, Michaël, Adriaan, Nathan, Pieter, Victor, Rose-Marie, Lucas, Marianne, Lou, Jef, Lore, Johannes, Anna, Theo, Simon en Felix. Achttien kinderen die sinds de oprichting van de vondelingenschuif door Moeders voor Moeders te vondeling werden gelegd. Zondag, exact 20 jaar geleden op 27 september 2000, werd die officieel in gebruik genomen. In stilte, zonder de instanties ervan op de hoogte te brengen - men zou het toch afkeuren - maar wel met juridisch advies: een vondelingenschuif oprichten mag, een kindje te vondeling leggen juridisch nog altijd niet.

Moeders voor Moeders is een begrip in Antwerpen. Al 25 jaar lang bekommeren zij zich om gezinnen in financiële problemen. Naast de grote toegangspoort, enkele meters verder, vind je een doordeweekse deur. Onopvallend. Wie er voorbij rijdt, merkt er niets bijzonder aan. Maar achter die deur, die altijd open is, bevindt zich de vondelingenschuif. Zondag bestaat die exact twintig jaar. Al 18 baby’s werden er in het bedje achtergelaten. Opvallend veel jongetjes maar dat kan puur toeval zijn. Slechts enkelen eindigden uiteindelijk opnieuw bij hun biologische moeder, anderen leven een anoniem bestaan in hun nieuwe thuis.

