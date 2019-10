Vlaanderen luistert niet, dus stelt voltallige districtsraad zelf onveilige situaties vast ter hoogte Turnhoutsepoort en Stenenbrug ADA

15 oktober 2019

12u54 0 Borgerhout De voltallige districtsraad van Borgerhout verliet maandagavond het districtshuis en hield de commissiezitting op locatie op de Turnhoutsebaan. Reden: de Vlaamse Overheid legde de vraag de heraanleg van de Turnhoutsebaan naast zich neer en dus ging het bestuur zelf de onveiligheid vaststellen.

Het waren Pieter Vissers (Groen) en Said Boussacouq (PVDA) die in april van dit jaar de Vlaamse Overheid vroeg om een een evaluatie van de heraanleg van de Turnhoutsebaan ter hoogte van de Turnhoutsepoort en Stenenbrug. Volgens hen ontstonden er erg gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers die met enkele eenvoudige ingrepen aangepakt kunnen worden. Een evaluatie kwam er echter niet vanuit Vlaanderen.

De Borgerhoutse districtsraad besloot daarom om zelf ter plekke te gaan om de evaluatie uit te voeren. Voor aanvang van de klassieke commissievergadering in het districtshuis verzamelden ze op de stoep van de Turnhoutsebaan om hoogte te nemen van de situatie. Vissers en Boussacouq gaven een korte toelichting, waarna de andere raadsleden bijkomende evaluatiepunten noteerden. Die worden gebundeld in een evaluatieverslag.

Volgens Said Boussacouq is het dringend tijd dat er aanpassingen gebeuren want op dit moment is het enorm gevaarlijk om de Turnhoutsebaan over te steken in het nieuw aangelegde stuk. “Door de afstelling van de verkeerslichten racen automobilisten zonder goed te kijken van het ene licht dat op groen springt naar het volgende. Vooral senioren, kinderen en mensen die niet goed te been zijn komen zo in gevaarlijke situaties terecht of durven gewoon niet oversteken. Door een andere timing en verkeersremmende maatregelen zoals verkeersdrempels zouden we dit stukje van de Turnhoutsebaan veel veiliger kunnen maken.”

“Het pleintje aan de fietspoort van de Statielei is een gemiste kans. Helemaal verhard, en zonder speelaanleidingen. Onbegrijpelijk ook dat de verkeerslichten niet conflictvrij zijn. Fietsers riskeren hier nog elke dag hun leven,” vult Pieter Vissers aan.

Alle evaluatiepunten werden gebundeld en aan de Vlaamse overheid bezorgd.