Vlaanderen boven op Festival Flandrien in Borgerhout BJS

07 juli 2019

15u40 0 Borgerhout Borgerhout viert op zaterdag 13 en zondag 14 juli de Vlaamse feestdag met het gratis evenement Festival Flandrien. Twee dagen boordevol muziek, ontspanning, springkastelen, wielerwedstrijden, concerten, kunstwandeling en nog veel meer.

Zaterdag is er de Grandioos Grote Buurtpicknick, waar alle straten uit de buurt samenkomen om gezellig picknicken. Breng zelfgemaakte hapjes mee, of schrijf je in om je door de plaatselijke cateraars te laten verwennen. De pintjes en frisdrank staan ondertussen al koud. Uiteraard valt er ondertussen ook veel muzikaal lekkers te rapen: er zijn dansinitiaties en verschillende lokale bands geven het beste van zichzelf. Na 22 uur wordt het feest verdergezet in Bar Brul met DJ Boots.

Zondag staat in het teken van Vlaanderen Feest en van de koers. Start de dag met een gezonde brunch opgeluisterd door het kersverse buurtkoor ‘Couleurs Vocales’. Nadien volgen er nog optredens met onder andere Konvoï en de Brazilaanse ontdekking Makaju, en ook de winnaars van Nekkawedstrijd: Tenorin.

Ondertussen wordt in en rond het park verwoed gefietst met de Reuskens Wisselbeker, de Boelaer Kinderkoers en de Grote Prijs Sofie Goos. Uiteraard is de hele dag ook één groots kinderfeest, met springkastelen, BMX-parcours en panna-tornooien, en de niet te missen kinderkoers in het park. Wie het graag wat rustiger aan wil doen, kan genieten van een rondje Kunst In Het Park. Ook weer van de partij zijn de ‘streekbirrekes’ en de lokale top-foodtrucks.

Het feestweekend wordt gepresenteerd door Halve Neuro.