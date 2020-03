Vijf tachtigers van serviceflats De Fontein overleden aan corona ADA

24 maart 2020

20u40 42 Borgerhout In Borgerhout zijn vijf bewoners van serviceflats De Fontein overleden aan het coronavirus. Het gaat om bevriende tachtigers die vaak samen optrokken. Ze overleden op 18, 21, 22 en 23 maart. In een reactie op ATV maakt directeur Johan De Muynck zich sterk dat dit niet voorkomen kon worden.

In Borgerhout bij Antwerpen zijn vijf bewoners overleden aan corona die in een serviceflat van De Fontein wonen. De serviceflats behoren tot Zorgbedrijf Antwerpen. Het gaat om vijf tachtigers die vaak met elkaar optrokken. Vier van hen woonden in dezelfde gang, de vijfde woonde een gang verder. De vijf overleden allemaal op enkele dagen tijd: 18, 21, 22 en 23 maart. Ook andere bewoners en personeelsleden vertonen ondertussen symptomen van het virus.

In een reactie aan de Antwerpse zender ATV laat directeur Johen De Muynck weten dat dit niet voorkomen kon worden. “De mensen werden twee weken geleden opgenomen in het ziekenhuis. Met hetgeen wat we toen wisten over het virus, kon dit niet vermeden worden. Twee weken geleden had niet zien aankomen wat er vandaag gebeurt. We nemen nu extra maatregelen want we willen niet nog een dode op ons

Op 15 maart raakte bekend dat de eerste positieve gevallen van het coronavirus gedetecteerd werden in De Fontein. Maar reden tot paniek was er niet, zei directeur Johan De Muynck toen nog. “Het gaat om twee bewoners die het virus opliepen buiten onze gebouwen. Zij zijn op dit moment in quarantaine.”

Het nieuws van de vijf overlijdens komt er een dag nadat schepen Fons Duchateau strengere maatregelen aankondigde voor de serviceflats. In tegenstelling tot de woonzorgcentra waar alle externe bezoek verboden werd, was er geen soortgelijk afdwingbare controle mogelijk bij de serviceflatbewoners. Een serviceflat is immers een privéwoning en de bewoner beslist zelf over het verlaten van de woning en het toelaten van extern bezoek. In tijden van corona houdt dit een gezondheidsrisico in, daarom besliste Zorgbedrijf Antwerpen dat bewoners dat vanaf afgelopen maandag geen bezoek meer welkom was en dat de bewoners hun serviceflats niet mogen verlaten.