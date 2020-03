Vijf bewoners van serviceflats De Fontein overleden aan corona op één week tijd ADA

24 maart 2020

20u40 132 Borgerhout In Borgerhout zijn vijf bewoners van serviceflats De Fontein overleden aan het coronavirus. Het gaat om bevriende tachtigers die vaak samen optrokken. Ze overleden op 18, 21, 22 en 23 maart. Directeur Johan De Muynck maakt zich sterk dat niemand iets te verwijten valt.

In het Antwerpse district Borgerhout zijn vijf bewoners overleden aan het coronavirus die in een serviceflat van De Fontein woonden. De serviceflats behoren tot Zorgbedrijf Antwerpen. Het gaat om vijf bewoners - 3 mannen en 2 vrouwen - tussen 65 en 80 jaar die vaak met elkaar optrokken. Ze overleden allemaal op enkele dagen tijd: 18, 21, 22 en 23 maart.

Op 15 maart raakte bekend dat de eerste positieve gevallen van het coronavirus gedetecteerd werden in De Fontein. Maar reden tot paniek was er niet, zei directeur Johan De Muynck toen nog. “Het gaat om twee bewoners die het virus opliepen buiten onze gebouwen. Zij zijn op dit moment in quarantaine”, klonk het toen. Het zijn die bewoners die nu ook overleden zijn.

De Muynck houdt zich sterk dat er correct gehandeld is. “Met de informatie die we twee weken geleden hadden, hebben we correct gehandeld. We zijn onmiddellijk overgeschakeld naar quarantaine voor onze bewoners. Niemand had twee weken geleden deze situatie kunnen voorspellen. Wij hebben in eer en geweten gehandeld en kunnen niemand iets verwijten.” Of dit imagoschade zal veroorzaken laat De Muynck in het midden. “Ik denk nu vooral aan de familie en vrienden van die vijf mensen die overleden zijn.

In De Fontein wordt met verslagenheid gereageerd. “De angst zit er goed in. Het klinkt cru maar dat is misschien net ons voordeel. Op die manier kunnen we de bewoners duidelijk maken dat ze de regels moeten volgen en dat bezoek uit den boze is voor hun eigen veiligheid.” Volgens de directeur worden de regels van quarantaine goed opgevolgd, ook al is die niet juridisch afdwingbaar. “Als u mij vraagt of alle bewoners de regels opvolgen? Waarschijnlijk niet. Er zijn 80 locaties met in totaal een 5.000 bewoners. Er zijn er altijd die de regels overtreden maar over het algemeen mogen wij niet klagen.”

Het nieuws van de vijf overlijdens komt er een dag nadat schepen Fons Duchateau strengere maatregelen aankondigde voor de serviceflats. In tegenstelling tot de woonzorgcentra waar alle externe bezoek verboden werd, was er geen soortgelijk afdwingbare controle mogelijk bij de serviceflatbewoners. Een serviceflat is immers een privéwoning en de bewoner beslist zelf over het verlaten van de woning en het toelaten van extern bezoek. In tijden van corona houdt dit een gezondheidsrisico in, daarom besliste Zorgbedrijf Antwerpen dat bewoners dat vanaf afgelopen maandag geen bezoek meer welkom was en dat de bewoners hun serviceflats niet mogen verlaten.