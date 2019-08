Vijf bestuurders kunnen 20.000 euro aan openstaande boetes niet betalen: wagens getakeld Sander Bral

28 augustus 2019

14u34 0

Het politiewijkteam van de Turnhoutsebaan in Borgerhout controleerde dinsdag samen met de douane ter hoogte van Park Spoor Oost. De politie controleerde op boorddocumenten en drugs en alcohol in het verkeer en de douane controleerde vooral op openstaande boetes. Vijf wagens werden in opdracht van de douane getakeld omdat hun bestuurders meer dan twintigduizend euro aan openstaande boetes niet konden betalen. De douane kon ook achthonderd euro aan boetes innen. Slechts één bestuurder reed rond onder invloed van drugs. Niemand had te veel gedronken. In totaal werden 104 personen gecontroleerd. Eén bestuurder werd betrapt achter het stuur ondanks het feit dat hij een levenslang rijverbod op zijn naam had staan. De wagen van de man werd in opdracht van het parket in beslag genomen.