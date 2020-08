VIDEO. Golazo bouwt grootste corona-testdorp van het land op Spoor Oost ADA

03 augustus 2020

15u21 0 Borgerhout Op Spoor Oost is de stad Antwerpen begonnen met de opbouw van het grote corona-testdorp. Dagelijks zullen er 500 tot 4.000 testafnames kunnen gebeuren. Een primeur in België. Mensen zonder coronasymptomen kunnen zich er laten onderzoeken na registratie. Zowel automobilisten, fietsers als voetgangers zijn welkom.



Via twee teststraten voor wagens zullen mensen zonder coronasymptomen met een zogenaamde swabtest - met een wattenstaafje in de neus - zich kunnen laten testen. De autobestuurder hoeft enkel zijn raampje te laten zakken en kan zich zo laten testen om vervolgens weer weg te rijden. Daarnaast zullen, via een aparte teststraat, ook fietsers en voetgangers zich kunnen laten testen.

Het testdorp zal aanvankelijk enkel mensen uit Antwerpen en zijn districten toelaten. Wie zich wil laten testen, moet zich eerst registreren op een website. Waar dat moet gebeuren, wordt later deze week bekend gemaakt. “Wie zich registreert zal een QR-code krijgen en met die QR-code zal je je moeten aanmelden. Dankzij die code zal het resultaat van de test ook aan de juiste persoon gelinkt worden. Hoe lang je zal moeten wachten op je resultaat wordt ook later bekend gemaakt”, vertelt Gert Van Goolen van Golazo. De kosten zullen vergelijkbaar zijn met die van een doktersbezoek en worden op dezelfde manier terugbetaald.

Golazo staat vooral bekend als organisator van verschillende sportevenementen en staat logistiek in voor dit testdorp. “We hebben de ervaring en de mankrachten om dergelijke grote organisaties op ons te nemen. Bovendien willen we ons steeds vaker ook richten op gezondheidsprincipe”, aldus Van Goolen.

Nieuw labo

Ondertussen opent de Universiteit Antwerpen een nieuw labo onder leiding van professor Herman Goossens. Zij zullen alle stalen verwerken. “Op die manier kunnen de private labo’s en die van de ziekenhuizen zich blijven concentreren op de stalen van de huisartsen en de ziekenhuizen.”