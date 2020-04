Verschillende mannen met elkaar slaags op Turnhoutsebaan in Borgerhout Sander Bral

26 april 2020

22u23 10 Borgerhout Op de Turnhoutsebaan in Borgerhout zijn verschillende mannen met elkaar slaags geraakt zondagavond. Dat is te zien op amateurbeelden die circuleren en wordt bevestigd door de lokale politie. De context van het gevecht is nog niet duidelijk.



Op de beelden is te zien hoe verschillende mannen met elkaar op de vuist gaan op verschillende plekken vlak bij concertzaal De Roma op de Turnhoutsebaan. “Onze diensten werden verwittigd maar toen we ter plaatse kwamen, was er van een gevecht niks meer te zien”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “De zaak wordt verder onderzocht. De context van het gevecht wordt later mogelijk duidelijk.”