Verschillende dealers opgepakt na meldingen van overlast Sander Bral

15 juli 2019

16u26 0

Het wijkteam en het wijkonderzoeksteam van de regio City van de lokale politie zetten zondag een gecoördineerde controleactie op touw waarbij de focus lag op enkele overlastinstellingen. Er kwamen klachten over afval dat door klanten en rondhangende jongeren in portalen achtergelaten werd, over het openlijk druggebruik en zelfs de handel in verdovende middelen.

Op vier plaatsen werd actie ondernomen: aan de Bleeckhofstraat, de Helmstraat, de Turnhoutsebaan en aan de Kerkstraat in Borgerhout. Van vijf personen die illegaal in het land verbleven, werd het dossier overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Eén verkoper van verdovende middelen werd gearresteerd en de onderzoeksrechter beval zijn verdere aanhouding. Er werden vier gebruikershoeveelheden heroïne, een zakje cannabis, een dosis hasjiesj, cash geld en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Bij de actie werden 49 personen gecontroleerd.

Ook het wijkteam van Stuivenberg heeft zondag toezicht gehouden op locaties waar klachten van overlast waren. Ze zagen live hoe twee kopers contact maakten met een vermoedelijke dealer. De politie was er getuige van hoe verpakkingen met drugs in uitgewisseld werden. De drie werden meteen tegengehouden. De verkoper werd gearresteerd. De man van negentien jaar had ook nog drie andere zakjes met cannabis op zak. Hij werd meegenomen naar het cellencomplex en bij hem thuis werd een huiszoeking verricht.