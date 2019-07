Vermoedelijke drugsdealer (25) gepakt tussen groepje hangjongeren Sander Bral

17 juli 2019

Bij toezicht door het politiewijkteam Borgerhout werd dinsdag een groep jongeren gecontroleerd die zich doelloos ophielden aan de Turnhoutsebaan. Eén van de gecontroleerde personen was in het bezit van tien gebruikershoeveelheden hasjiesj. Die waren vermoedelijk bestemd voor verkoop. De jongeman had ook een smartphone op zak die geseind stond en in beslag diende genomen te worden. De verdachte werd gearresteerd en werd in de loop van woensdag bij de onderzoeksrechter verwacht in het kader van drugshandel. Ook de Dienst Vreemdelingenzaken werd verwittigd. De man van 25 jaar verblijft illegaal in ons land.