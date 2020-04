Vechtpartij op Koxplein: “Baasje van ontsnapte hond kreeg verwijt. Even later stond familie met baseball-knuppel klaar” CVDP

08 april 2020

17u32 25 Borgerhout Op het Koxplein in Borgerhout ontstond vandaag rond 17 uur een vechtpartij tussen twee groepen mensen. De aanleiding van de ruzie was een ontsnapte hond.

“We kregen een half uur geleden melding van een grote vechtpartij. Twee verdachten zijn voorlopig opgepakt. Er zullen nog verhoren worden gedaan”, zegt Willem Migom van Politiezone Antwerpen. In het kader van de COVID-19 maatregelen werd aan de rest van het volk op het Koxplein gevraagd om weg te gaan.

‘Kankerhoer’

Een getuige zag dat een hond van een familie op het plein ontsnapt was. “De bulldog begon in het rond te springen en dat maakte omstaanders bang”, vertelt ze. “Enkele mannen riepen ‘houd uw hond binnen, er lopen hier kinderen rond’ naar de eigenares. Er ontstond een echte ruzie toen er iemand ‘kankerhoer’ riep naar haar. De familie ging met hun hond naar huis en de man kwam even later terug buiten met een baseball-knuppel. Daarmee liep hij achter de mannen aan, maar hij heeft uiteindelijk niet geslagen. Even later stonden er al acht combi’s op het plein.”