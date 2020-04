Valse bewonersbrief in Borgerhout blijkt aprilgrap Annelin Marien

01 april 2020

17u34 1 Borgerhout Vandaag werd in Borgerhout een valse bewonersbrief gebust. Daarin staat dat het voetbalplein op het Vinçotteplein zou verdwijnen om plaats te maken voor parkeerplaatsen. Het bleek een 1 aprilgrap te zijn, het Vinçotteplein blijft zoals het is.

Het is vandaag 1 april, dus ging een zelfverklaarde grapjas in Borgerhout aan het werk met een volledig verzonnen bewonersbrief. Wie opmerkzaam was, kon al zien dat het om een aprilgrap ging: de werken aan het Vinçotteplein zouden duren van 1 april 2020 tot 1 april 2021, het logo van het district klopte niet, en mevrouw ‘Devisch’ (mét handtekening die verdacht veel op een vis lijkt) is niet de districtssecretaris van Borgerhout.

Daarenboven stond er in de brief dat er een bewonersmoment gepland stond voor vanavond, maar dat is tijdens de coronacrisis sowieso verboden. Het Vinçotteplein blijft dus zoals het is. Een bewonersbrief vervalsen, of het oneigenlijk gebruiken van de naam en handtekening van de echte districtsburgemeester en districtssecretaris is trouwens strafbaar.

