UNIZO trekt stekker uit project Peperbus in Borgerhout ADA

03 september 2020

20u00 2 Borgerhout “Ja, wij zijn nog steeds van plan om De Peperbus om te bouwen tot ons nieuwe hoofdkwartier.” Dat zei kersvers directeur Unizo provincie Antwerpen Carl Van Dyck midden augustus. Nu, amper twee weken lijkt het erop dat UNIZO zich terugtrekt uit het project. De ondernemersorganisatie zit op dit moment samen om de toekomst van het project te bespreken.

Midden augustus was directeur Carl Van Dyck nog optimistisch over het project de Peperbus in Borgerhout. In 2018 werd het prestige project met veel bravoure aangekondigd maar sindsdien bleef het er muisstil. Nu lijkt het erop dat UNIZO zich volledig terugtrekt uit het project omdat het financieel niet rendabel zou zijn, onder meer door de coronacrisis.

Later deze avond zou de organisatie nog tekst en uitleg geven over de beslissing.