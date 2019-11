UNIZO trekt aanvraag omgevingsvergunning voor Peperbus in: “Aantal documenten ontbraken in dossier” ADA

20 november 2019

18u16 0 Borgerhout Unizo trekt de aanvraag tot een omgevingsvergunning voor de Peperbus in Borgerhout terug. De reden is dat de aanvraag onvolledig is. Het was gemeenteraadslid voor Groen Wouter Van Besien die de kat de bel aanbond. De aanvraag stond al driemaal op de agenda van de raadscommissie maar werd telkens verdaagd. Volgens schepen Annick De Ridder is de oorzaak technisch van aard en staan de neuzen nog steeds in dezelfde richting.

De Sint-Janskerk of Peperbus in Borgerhout moet het nieuwe hoofdkantoor worden van UNZIO Antwerpen met ruimte voor buurtprojecten als een bibliotheek. Bij de voorstelling van de plannen was zowat het voltallige schepencollege aanwezig en ook de top van UNIZO Antwerpen sprak haar blijdschap uit.

Maar nu trekt de zelfstandigenorganisatie de aanvraag tot vergunning in omdat die niet volledig zou zijn. “De oorzaak zou technisch van aard zijn”, zei schepen Annick De Ridder tijdens de raadscommissie. “Ik verwacht binnenkort een nieuwe aanvraag”, voegde de schepen toe.

Gemeenteraadslid voor Groen Wouter Van Besien stelde de vraag waarom de aanvraag telkens verdaagd werd. “Het project kent een moeilijke geschiedenis maar volgens de schepen is er niets aan de hand dus dat zal dan wel zo zijn.” Van Besien gelooft in het project en hoopt dan ook dat er snel duidelijkheid komt. “Het project heeft heel veel kansen voor de buurt. Er was al langer een probleem om een geschikte locatie te vinden in Borgerhout voor een bibliotheek en buurtbewoners zullen ook in de Peperbus terechtkunnen voor vragen rond ondernemen. De mogelijkheden zijn er maar er zijn tegelijk nog veel vragen.”

Ontslag

Eind oktober werd UNIZO-directeur Antwerpen Sofi Van Ussel plots ontslagen. Maar de terugtrekking van de aanvraag heeft daar niets mee te maken benadrukt woordvoerder UNIZO Filip Horemans. “De reden van terugtrekken van de aanvraag is omdat er een aantal documenten nog moeten worden toegevoegd. Meer is het niet. We zullen snel een nieuwe aanvraag indienen en dit zal geen impact hebben op de realisatie van het project en de timing.”