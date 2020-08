Unizo Antwerpen herbekijkt plannen met Peperbus vanwege coronacrisis: “Zijn co-werkplekken nog relevant?” ADA

11 augustus 2020

15u36 0 Borgerhout “Ja, wij zijn nog steeds van plan om De Peperbus om te bouwen tot ons nieuwe hoofdkwartier”, zegt kersvers directeur Unizo provincie Antwerpen Carl Van Dyck. Twee jaar nadat het nieuws over de plannen bekend werd gemaakt, is er nog maar weinig gebeurd. Door de coronacrisis moesten een aantal oorspronkelijke plannen herbekeken worden. “We hopen deze zomer het dossier af te kloppen.”

Ruim twee jaar geleden kondigde Unizo provincie Antwerpen aan dat de Sint-Jan Evangelist, beter bekend als De Peperbus, hun nieuwe hoofdkwartier zal worden. De ondernemersorganisatie verhuist er, na de restauratie en herinrichting van het beschermde gebouw, haar kantoren naartoe. Tegelijkertijd heeft Unizo de ambitie om er met een zogenaamde Unizone een volledig nieuw ondernemersproject neer te zetten. “Ons doel is om van deze kerk een creatieve broedplaats te maken voor ondernemers en tegelijk een ontmoetingsplek te zijn voor de buurt”, verduidelijkte toenmalig directeur Sofi Van Ussel.

Twee jaar niets gebeurd

Maar sindsdien bleef het stil in en rond De Peperbus en twee jaar later is er nog maar weinig veranderd. Volgens kersvers directeur Carl Van Dyck wordt er achter de schermen echter niet stil gezeten en is het nog steeds het doel om het hoofdkwartier onder te brengen in de kerk.

Coronaproof

“Alleen worden een aantal plannen herbekeken”, vertelt Van Dyck. “De oorspronkelijke plannen dateren van een tijd waar er van corona nog geen sprake was. Nu ligt dat helemaal anders en wordt thuiswerken meer en meer de norm. We moeten ons dus de vraag stellen of co-werkplekken wel nog relevant zijn en of we die ruimtes niet voor andere zaken kunnen gebruiken. Met andere woorden: we moeten ervoor zorgen dat De Peperbus coronaproof wordt.” Verder wordt er volgens Van Dyck weinig aangepast aan de oorspronkelijke plannen.

Die denkoefening wordt nu volop gemaakt en Unizo hoopt de nieuwe plannen nog deze zomer af te kloppen. Ze moeten wel want de tijd begint hoe dan ook te dringen. Vlaanderen beloofde 2,2 miljoen euro subsidiegeld maar dan moet de eerste symbolische spade in de grond wel voor augustus 2021. Volgens directeur Van Dyck is dat geen probleem.