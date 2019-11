Uitgebreide pv voor bestuurder die vier overtredingen tegelijkertijd begaat Sander Bral

28 november 2019

17u23 0

In de politieregio Oost was er dinsdag een zogenaamde actie Codex. Tijdens die actie werd er door het wijkteam zowel in burger als in uniform toezicht gehouden met aandacht voor inbreuken tegen de politiecodex. Twee bestuurders negeerden het bord dat een verboden rijrichting aangeeft. Drie bestuurders waren aan het gsm’en. Er werd een vaststelling gedaan met betrekking tot claxonneren en roodlichtnegatie.

Verder waren er nog 23 verkeersovertredingen voor het parkeren op het voetpad (5), parkeren waar enkel stilstaan toegestaan is (10), het innemen van een mindervalidenplaats (2), het gebruik van het verdrijvingsvlak, langdurig parkeren, parkeren op een hoek, negeren van de gele onderbroken lijn (2) en het parkeren op de verhoogde berm.

Eén bestuurder kreeg een uitgebreid proces-verbaal omdat hij aan het gsm’en was, zijn richtingaanwijzers niet gebruikte en geen identiteitskaart en rijbewijs op zak had. Tot slot werden nog vaststellingen gedaan met betrekking op het spuwen op de weg en het weggooien van een sigaret.