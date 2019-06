Uitbater laatste Antwerpse videotheek gaat bijna met pensioen: “Nog maar 3 klanten per dag. Maar zolang ik mijn films heb, ben ik gelukkig” David Acke

13 juni 2019

18u34 2 Borgerhout Vroeger telde Antwerpen tientallen videotheken, vandaag schiet er daar nog eentje van over: Geert Deelkens van Video77 blijft hardnekkig volhouden. Dat hij zichzelf al een jaar geen loon kan uitbetalen, deert hem niet eens, want: “Zolang ik mijn films heb, ben ik gelukkig. ”

Het is een uitstervend ras en door bedrijven als Netflix ziet het er ook niet meteen naar uit dat de videotheek ooit zal terugkomen. “Ik ben hoopvol,” zegt Geert - Dolf- Deelkens (62), “ik denk dat de videotheek net als de platenwinkel opnieuw zal bloeien.” Of Geert het nog zal mogen meemaken, die kans is klein want binnen twee jaar gaat hij met pensioen en daarmee zal ook de allerlaatste videotheek in Antwerpen verdwijnen. Al sinds 1988 runt hij zijn Video77 in de Helmstraat in Borgerhout. Vooral uit liefde en passie voor de film want voor het geld moet je het niet doen.

“Wat na de winkel? Films kijken. Ik heb er nu al meer dan 20.000 gezien en er staan er nog veel op mijn verlanglijstje Geert Deelkens

Topjaren

“De topjaren liggen al even achter mij. De beginjaren waren goed maar vanaf midden jaren ‘90 is dat stilaan beginnen te minderen. Vanaf 2010 is het pas echt slecht beginnen gaan in de business en verdwenen de meeste videotheken.” Ook de winkel van Geert is al een tijdje niet meer winstgevend maar dat deert hem niet. “Ik zou kunnen stoppen maar wat moet ik dan gaan doen? Ik moet nog twee jaar werken alvorens ik met pensioen kan gaan. Waar zou ik op mijn leeftijd nog aan de slag moeten gaan? Bovendien werk ik niet graag,” lacht hij.

Een loon kan hij zichzelf al een jaar niet meer uitbetalen. Met de omzet die hij draait kan hij nog niet de huur, kosten en de boekhouder betalen. “Mijn vrouw en ik leven van haar loon. Wij hebben niet veel nodig. Een villa en luxewagens is niet aan ons besteed. Zolang ik mijn films heb, ben ik gelukkig.” Vorige maand ontving Geert nog 89 klanten. Dat zijn er ongeveer drie per dag. Te weinig. “Om goed te zijn zou ik 1.000 verhuringen per maand moeten hebben. Iets wat vandaag onmogelijk is maar vroeger perfect haalbaar. Op goeie dagen had ik soms 120 unieke bezoekers. 7.000 mensen per maand. Maar dat is lang geleden.”

Ritueel

Toch blijft Geert overtuigd van de meerwaarde die een videotheek heeft tegenover het internet. “Ten eerste vind je niet alle films online. Daarnaast krijg je ook geen uitleg. Ik kan je raad geven en films aanraden. Zo leer je films kennen die je anders misschien nooit zou gezien hebben.” Bovendien maakt een bezoek aan een videotheek volgens Geert deel uit van een soort ritueel. “Een videotheek binnenstappen is al onderdeel van de film kijken. Thuis de DVD uit het bakje halen, het geluidje van het bakje weer te sluiten. De reclame die je vooraf te zien krijgt. Film kijken is een ritueel.”

Nu het pensioen wenkt voor Geert, blikt hij al eens terug maar ook vooruit. Wat na de winkel? “Films kijken. Ik heb er nu al meer dan 20.000 gezien en er staan er nog veel op mijn verlanglijstje.” De films uit zijn winkel zal hij verkopen want films houden, vindt Geert maar niks. “Ik wil films zien, maar daarom hoef ik die niet in mijn kast te hebben. Als ik een film gezien heb is dat voldoende,” lacht hij.

En wat zal hij het meeste missen? “Die blik van een klant wanneer je hem of haar die ene film kan geven, waarnaar de klant al lang op zoek was. Dat is mijn hemel op aarde.”