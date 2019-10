Twee vrouwen bedreigd in Antwerps park: mannen willen hun hond ontvoeren om te fokken David Acke

23 oktober 2019

18u56 252 Borgerhout Twee mannen hebben dinsdagavond geprobeerd een hond te ontvoeren zodat die zou kunnen fokken met hun eigen hond. Sandy Foucart (20) en Kirsten Gladines (19) waren zoals elke avond in de buurt van het Te Boelaerpark aan het wandelen toen de twee werden tegengehouden door de mannen. “Ze waren heel agressief en sneden ons de pas af.” De politie kwam ter plaatse en noteerde de namen van de mannen. Nu willen de dames iedereen waarschuwen die met hun hond in de buurt gaat wandelen.

Sandy Foucart en Kirsten Gladines waren op weg naar het Te Boelaerpark voor hun dagelijkse avondwandeling met hun hond beagle Benji. Maar dit keer zou de wandeling niet zo ontspannend zijn als die keren voordien. Terwijl Kirsten nog snel iets koopt in de nachtwinkel en Sandy buiten wacht met haar hond, wordt de jonge vrouw aangesproken door een grote kale man.

Benji zou een goed leven leiden bij hen, zei die kale man. We voelden dat dit uit de hand aan het lopen was en dat de mannen heel dreigend begonnen te worden. Op dat moment heb ik mijn smartphone gepakt en de politie gebeld Sandy en Kirsten

“Ik had meteen door dat dit niet te vertrouwen was. Hij sprak gebrekkig Nederlands en vroeg of hij Benji mocht aaien. Eerst vriendelijk maar daarna begon hij agressief te worden. Hij vroeg of hij mijn hond mocht lenen voor een week zodat hij puppy’s kon maken met zijn hond”, doet Sandy haar verhaal. “Toen hij vroeg of Benji gecastreerd was en ik zei dat dat zo was, werd hij kwaad en liep hij naar de overkant van de straat. Daar belde hij met iemand en stapte hij in een wagen waar een andere man in zat.”

Politie

Toen Kirsten terug was uit de nachtwinkel en Sandy vertelde wat ze net had meegemaakt, stapten diezelfde mannen opnieuw uit de wagen en kwamen opnieuw richting de meisjes. “Ze probeerden ons opnieuw te overtuigen onze hond af te geven. Benji zou een goed leven leiden bij hen, zei die kale man. We voelden dat dit uit de hand aan het lopen was en dat de mannen heel dreigend begonnen te worden”, vertelt Sandy. “Op dat moment heb ik mijn smartphone gepakt en belde ik de politie”, vult Kirsten aan.

Toen de mannen doorhadden dat de politie onderweg was, moesten Kirsten en Sandy rustig doorlopen zonder om te kijken. “Dat weigerden we omdat we hen niet vertrouwden en hen in de gaten wilden houden”, gaat Sandy verder. Vijf minuten later arriveerde de politie. Zij konden de mannen onderscheppen en hun identiteitskaart opvragen. Wat er nadien met de mannen is gebeurd, is niet geweten.

Vol café

Het hele voorval heeft op de vriendinnen een diepe indruk nagelaten. “Het was allemaal best eng. Je bent gewoon rustig aan het wandelen en plots word je achtervolgd door twee mannen die jou de weg afsnijden. Voorlopig gaan wij niet meer wandelen”, zegt Kirsten. Volgens hen moeten die twee mannen hen al een tijdje in de gaten hebben gehouden want ze wisten precies waar en wanneer Kirsten en Sandy gaan wandelen met Benji. “Wat mij nog het meest beangstigt, is het feit dat het zich allemaal voordeed voor een vol café en dat niemand van die mensen naar buiten is gekomen om ons te helpen”, zegt Sandy.

De twee willen nu iedereen waarschuwen die in de buurt van het Te Boelaerpark gaat wandelen met zijn of haar hond want blijkbaar is het niet de eerste keer dat zoiets gebeurd. “Toen we met het verhaal naar buiten kwamen herkenden een aantal mensen zich in ons verhaal”, aldus de twee jonge vrouwen.