Twee jongens stelen huurwagen en crashen tegen boom Sander Bral

14 januari 2020

Een interventiepatrouille van de lokale politie merkte maandagavond in de Buurtspoorweglei in Borgerhout twee personen op die van iets weg leken te lopen. De inspecteurs merkten ook een huurwagen die was ingereden op een boom en vermoedden dat er een verband was tussen het gedrag van de twee jongens en de gecrashte wagen.

De twee mannen van zeventien en negentien jaar werden onderschept en moesten toegeven dat ze met de wagen hadden gereden en het ongeval hadden veroorzaakt. De negentienjarige gaf toe de bestuurder te zijn geweest. Hij bleek echter niet over een rijbewijs te beschikken. De twee verklaarden dat het voertuig niet op slot was en dat ze het gewoon hadden kunnen starten. Ze zullen zich moeten verantwoorden voor rijden zonder rijbewijs, de diefstal van de wagen en voor de veroorzaakte schade.