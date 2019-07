Twee dealers zonder papieren gearresteerd in Borgerhout Sander Bral

22 juli 2019

18u36 2

Het wijkondersteuningsteam City kon tijdens toezicht in de omgeving van de Turnhoutsebaan in Borgerhout twee dealers vatten. De eerste dealer werd opgemerkt omdat hij kort contact maakte met een man, waarna kon vastgesteld worden dat er drugs en geld werden uitgewisseld. De verdachte werd gecontroleerd en bleek in het bezit van 34 gebruikershoeveelheden (16,5 gram) cocaïne en nog eens 20 gram onverpakte cocaïne. Hij bleek illegaal in ons land en wordt voorgeleid op het gerechtshof.

Een tweede dealer liep tegen de lamp toen de inspecteurs twee verdachte mannen opmerkten. Omdat ze vermoedelijk op zoek waren naar drugs werden ze geobserveerd. Ze maakten heel kort contact met een man, waarna de politie overging tot controle. De vermoedelijke dealer was in het bezit van 25 dosissen cocaïne (9 gram) en 8 gram heroïne. De man verblijft illegaal in ons land, maar is gekend bij de politie. Hij werd gearresteerd en zal worden voorgeleid.