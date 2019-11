Trix lost eerste lading namen voor ‘We Are Open’: “Trix wordt te klein voor dit festival” Sander Bral

12 november 2019

17u01 0 Borgerhout Wie het beste aanstormend talent van eigen bodem wil ontdekken moet het komende voorjaar opnieuw in Trix zijn. Al voor het twaalfde jaar op rij pakt het muziekcentrum uit met showcasefestival ‘We Are Open’. “We moeten meer en meer boeiende bands weigeren die bij ons willen spelen. Met een extra concertdag en een extra podium barsten we bijna letterlijk uit ons gebouw.”

We Are Open speelt zich in 2020 af in het eerste weekend van februari. Drie avonden programmeert Trix enkel Belgische bands op vijf verschillende podia. In totaal stelt het muziekcentrum meer dan dertig acts voor aan het grote publiek met het beste uit de Belgische urban en electropop-scene en op zaterdag ’s lands betere gitaarwerk.

“Hartverscheurende keuze”

“Twaalf jaar geleden bij de start van We Are Open was ik er nog niet als organisator bij, maar wel als bezoeker”, herbeleeft artistiek directeur Dieter Sermeus. “Ik vond het showcasefestival toen al een fantastisch idee en in de jaren heen is We Are Open een echt begrip geworden. Je wil niet weten hoeveel bands vragen om er te mogen spelen. We moeten dan hartverscheurende keuzes maken want er wordt heel veel goeie muziek gemaakt in ons land, meer dan we op twee à drie dagen op vijf verschillende podia kunnen aanbieden. Dat is een luxeprobleem natuurlijk, de oogst van potentiële bands is zo groot dat we gemakkelijk twee weekends hadden kunnen vullen. Er is dus zeker mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst”, droomt Dieter luidop.

Vaste waarden

De eerste lading namen werd onlangs gelost. Met de Caraïbische ritmes achter Compro Oro, de R&B van Ikraaan en jazzparel John Ghost zet het festival vooral in op nieuw, jong talent. “Maar naast de nieuwkomers zijn er ook enkele vaste waarden waar we echt niet omheen kunnen omdat ze bijvoorbeeld nieuw werk hebben of een afscheidsconcert geven. Deze editie zijn dat de ‘Gruppo’ acht Mauro Pawlowski en Compact Disk Dummies.”

We barsten bijna letterlijk uit ons gebouw tijdens We Are Open. Heeft het festival ook een toekomst buiten de muren van Trix? Mogelijk. Dieter Sermeus

Uitbreiden

Voor het eerst wil Trix ook zijn Kelderwerking in de verf zetten op We Are Open. In de kelder van het muziekcentrum zijn repetitie- en productieruimtes voor jong talent uit de regio. De intussen bekende band Equal Idiots is daar bijvoorbeeld een product van. “Naast onze vier podia - Zaal, Café, Club en Bar - zal er dus voor de eerste keer ooit een vijfde podium op We Are Open zijn in de kelder met toffe, avontuurlijke acts. Verder zullen we op onverwachte plaatsen in de rest van het gebouw nog wat pop-up concertjes organiseren. We Are Open zal meer dan ooit een belevingsfestival worden waarop al de troeven van ons prachtig gebouw zullen worden uitgespeeld.”

Toekomst

Sermeus kan niet genoeg benadrukken dat Trix eigenlijk te klein is geworden voor We Are Open. “Er zijn veel straffe bands in België die we moeten teleurstellen en dat vinden we echt jammer. We barsten letterlijk uit ons gebouw. Hoe we nog kunnen uitbreiden in de toekomst? Als je de spoorweg hier oversteekt - of liever ondersteekt - ben je in het bruisend culturele centrum van Borgerhout. Gaat We Are Open zich in de toekomst ook buiten de muren van Trix afspelen? Wie zal het zeggen?”

Ook in festivaldagen wordt We Are Open dit jaar uitgebreid met op donderdag een extra concert. “Enkel voor de mensen die een combiticket hebben gekocht. Wie er komt spelen? Dat is voorlopig nog supergeheim”, lacht Sermeus. “Maar het gaat eerder om een grote dan een kleine naam”, besluit de artistiek directeur geheimzinnig.

We Are Open speelt zich af op 6, 7 en 8 februari 2020. Naast Gruppo di Pawlowski, Compact Disk Dummies, Compro Oro, John Ghost en Ikraaan werden ook Le 77, newmoon en Peuk al bekend gemaakt. Meer namen volgen later. Alle info hier.