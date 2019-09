Trio riskeert tot 2 jaar voor dealen cocaïne: “Geld gevonden tussen kleren van vader drugsverdachte” BJS

26 september 2019

16u29 0 Borgerhout Twee jongens en een meisje van 19 staan voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht wegens drugshandel. Ze riskeren tot twee jaar cel en 16.000 euro boete.

Op 14 juni 2019 kreeg de politie een Ford Focus in de gaten in de Arthur Matthyslaan in Borgerhout. De auto stopte aan een woning. Er kwam een meisje, later geïdentificeerd als de 19-jarige vriendin van beklaagde Sabi K., naar buiten en er volgde een transactie van een pakketje.

De politie besloot de auto daarop te volgen tot op de parking van de Delhaize. Daar zagen de verbalisanten hoe de inzittenden druk in de weer waren met een schaar en een witte plastic zak. “Ze waren overduidelijk cocaïne aan het verpakken”, zei de procureur.

De inzittenden, Sabi K. (19) en Ayoub O. (19), werden daarop gecontroleerd. Tussen de benen van Sabi K. lag 30 gram cocaïne en 260 euro cash geld. Ook Ayoub had drugs tussen zijn benen liggen: anderhalve gram cocaïne en 10 euro. In de middenconsole lagen twee gsm’s.

Er volgden vervolgens huiszoekingen op de adressen van de verdachten. In de woning in de Arthur Matthyslaan werd niets gevonden. De huiszoeking op het adres van Sabi K. was wél positief. Er werd zo’n 2.000 euro gevonden. Het grootste deel van de som lag tussen de kledij van K.’s vader verstopt.

De verdediging van Ayoub O. en Sabi K. gaf de feiten toe en vroeg respectievelijk een werkstraf en een straf met uitstel. Voor het liefje van Sabi K. werd de opschorting gevraagd. “Ze heeft eenmalig een pakje drugs voor haar vriend bewaard en dat was fout. De twee zijn trouwens uit elkaar”, zei haar advocaat.

Vonnis op 10 oktober.