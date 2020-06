Triggerfinger-boegbeeld Ruben Block speelt benefietconcerten ten voordele van De Roma, in De Roma ADA

22 juni 2020

10u17

Bron: De Roma 1 Borgerhout Na maanden van stilte kan De Roma opnieuw uitkijken naar een unieke muzikale beleving. Triggerfinger-boegbeeld Ruben Block heropent de concertzaal in september met een unieke reeks van drie soloconcerten. De opbrengst schenkt de charismatische zanger volledig aan De Roma.

Sinds 12 maart is het oorverdovend stil in De Roma. Door de coronacrisis gaat de Antwerpse concertzaal financieel door een moeilijke periode. De benefietconcerten komen er op initiatief van Ruben Block zelf. De zanger voelt zich nauw verwant met de zaal. Met de concerten wil hij De Roma een hart onder de riem steken en financieel steunen. In februari 2019 speelde Block er met Triggerfinger nog vier uitverkochte shows.

De benefietconcerten vinden plaats in een intieme setting en voor een beperkt publiek zodat de veiligheid optimaal gegarandeerd wordt. De concerten betekenen een unieke kans om Ruben Block solo aan het werk te zien. Speciaal voor deze benefietconcerten stelde de zanger-gitarist een exclusieve set samen met covers, Triggerfinger-klassiekers in een nieuw kleedje én nieuwe nummers die hij nog maar zelden voor een publiek heeft gespeeld.

De ticketprijs voor deze concerten is vastgelegd op een vaste prijs van 25 euro per ticket (geen kortingen). De volledige opbrengst gaat naar De Roma. Tickets zijn te koop vanaf donderdag 25 juni om 10 uur via www.deroma.be of 03 600 16 60.