Tom Van den Bosch zorgt voor nieuwe wind bij Gembo: “Ik leg mezelf veel druk op” Dirk Bogaerts

14 september 2020

17u52 0 Borgerhout Gembo Borgerhout voerde eind vorig seizoen een coachwissel door. De club brak met Glenn De Boeck en ging een deal aan met Tom Van den Bosch. Jong, ambitieus en getalenteerd. Na Fellows Ekeren en Basket Turnhout de gedroomde kans om zich te tonen.

Tom Van den Bosch en Tom Johnson. Twee Tommen had Gembo op zijn shortlist staan om De Boeck op te volgen. De naam Van den Bosch rijpte al een tijdje in het hoofd van voorzitter Michel Albertijn. Niet veel later was de samenwerking beklonken. De uitdaging is niet min, maar dat de schrikt de nieuwe trainer niet af. “Ik ben weer op het niveau waar ik wil zitten”, zegt Van den Bosch over zijn aanstelling. “Als je kijkt naar de werking binnen de club, dan mag je stellen dat het structureel goed in elkaar zit. Gembo neemt het iets professioneler op dan de meeste clubs. Ik besef dat de uitdaging groot is, maar druk? ik leg vooral mezelf veel druk op. Ik wel zelf ook presteren, zoals de spelers dat ook moeten doen. Maar coachen om schoon in de gazet te staan, nee, ik coach om de ploeg beter te maken. Gembo is een club met een ‘wij-verhaal’. Hier is men altijd ambitieus geweest. Ben je dat niet, dan loopt het fout af.”

Fulltime basketbalcoach

Sinds een tweetal weken draait het leven van Tom Van den Bosch nog meer om basketbal. De leraar L.O. combineert de Topsportschool in Wilrijk met de eerste ploeg van Gembo. “Ik heb er ongeveer mijn beroep van gemaakt”, legt de Gembocoach uit. “Samen met Olivier Foucart en Pieter Pas maak ik deel uit van de technische staf. Het is nu fulltime basketbal. Wellicht word ik ook nog ingeschakeld als assistent-coach van de Young Lions U16. Contractueel ben ik dat verplicht.”

“De Topsportschool valt niet te vergelijken met de Gembo-academie. Basketbal Vlaanderen staat volledig los van het clubgebeuren. Het project van Gembo bevat een andere visie. Ik vind het heel interessant waar ze naartoe willen.”

Beker van België

Borgerhout speelde twee weken geleden zijn eerste wedstrijd van de Beker van België. Gembo is onderverdeeld in een groep met Falco Gent en Willebroek. Na twee speeldagen staat Gembo aan de leiding. Zaterdag nam het revanche op Gent en won het met 77-65. “Offensief is er nog werk aan de winkel, vooral de balcirculatie kan beter. Ook de afwerking is nog niet wat het moet zijn. Niet onlogisch. Dat heeft voor een groot stuk te maken met onze speelstijl. We steken heel veel energie in verdediging. Ik zag ons tegen Falco Gent weer een stapje vooruit zetten. Er was heel veel overgave. We zijn aan het groeien”, aldus de trainer.

Enkel Lucien Sissoko vertrok (tekende bij Waregem, red.) en Arno Mollekens is zijn vervanger. De fysiek sterke Mollekens speelde vier jaar geleden ook al eens voor Gembo.

Kern: Yordi Braet, Stig Rongé, Sam Renier, Rafaël Bogaerts, Spoelders, Laurens Van den Hemel, Nils Van Rompaey, Arno Mollekens, Tomas Goethaert, Anthony Goetgeluck, Bryan De Valck en Toon Verschueren.