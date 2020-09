Testdorp op Spoor Oost breidt verder uit: nu ook mensen die in quarantaine zitten welkom David Acke

02 september 2020

08u21 2 Borgerhout Het Antwerpse testdorp TestCovid breidt zijn aanbod uit naar twee nieuwe doelgroepen. Iedereen die een buitenlandse reis doet en een test nodig heeft, kan er nu ook terecht. Daarnaast kan wie in quarantaine zit, zich een tweede keer laten testen. Tot slot komt er een proefproject waarbij bedrijven werknemers met hoogrisico-contacten kunnen laten onderzoeken.

Sinds de start op 6 augustus hebben al 5.000 personen zich laten testen in het testdorp op de site van Spoor Oost in Borgerhout. Het gaat om mensen die een code hebben gekregen van een contactonderzoeker, zijn teruggekeerd uit een rode of oranje zone of een voorschrift hebben van hun huisarts. Het testdorp is er om de druk op de Antwerpse huisartsen te verminderen en de quarantaine van werknemers waar mogelijk in te korten. Zo kunnen bedrijven en overheidsdiensten blijven draaien. Nu zullen nog meer mensen zich er kunnen laten testen omdat de criteria voor wie in aanmerking komt, worden uitgebreid.

Test voor buitenland

Meerdere landen eisen van buitenlanders een attest van een recente negatieve test, of een verplichte quarantaine na aankomst. Wie een buitenlandse reis plant, kan zich voortaan laten testen in het testdorp. Zowel voor een professionele verplaatsing als voor vakantie. De test kost 46,81 euro per persoon en wordt niet terugbetaald door het RIZIV. Na de online reservatie en betaling via www.testcovid.be krijgt de persoon die zich wil laten testen een e-ticket met een QR-code. Die moet samen met een identiteitsbewijs voorgelegd worden in het testdorp.

Tweede test in quarantaine

De tweede uitbreiding is er voor mensen in quarantaine. Binnen de voorwaarden van Sciensano kunnen zij zich een tweede keer laten testen in het testdorp. Vijf dagen na hun eerste, negatieve test krijgen ze per mail een uitnodiging voor een tweede test. Deze test is gratis.

Concreet gaat het om mensen die geen symptomen vertonen en een eerste negatieve test hadden minder dan zeven dagen na een risicocontact of na terugkeer van een reis. De tweede test kan ten vroegste negen dagen na dit risicocontact of de terugkeerdatum. Als ook de tweede test negatief is, kan de quarantaine vroeger worden gestopt dan de voorziene twee weken.

Proefproject

De komende dagen kunnen tien Antwerpse bedrijven via hun bedrijfsartsen werknemers laten testen in het testdorp. Dit is een kleinschalige proef bij geselecteerde bedrijven om werknemers met hoogrisico-contacten te screenen. Het is niet toegelaten dat deze bedrijven hun werknemers preventief screenen op COVID-19.

Schepen voor Economie Claude Marinower: “Op die manier willen we vermijden dat bedrijven nodeloos stilliggen of op halve kracht moeten werken. Die dagen maken immers een groot verschil. De focus ligt nu op bedrijven uit cruciale sectoren. Het is een kleinschalige test, na een evaluatie kan dit nog worden uitgebreid naar andere bedrijven.” De tweede test van werknemers met hoogrisico-contacten kan hun quarantaine met vier à vijf dagen inkorten.