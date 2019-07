Te Boelaerpark wordt weer ‘Boelaarbeach’ BJS

12 juli 2019

16u47 0

Het Te Boelaerpark in Borgerhout verandert op vrijdag 26 juli van 13 tot 17 uur opnieuw in Boelaarbeach, een zomerse plek voor kinderen. Kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen dan op een strand in het park deelnemen aan verschillende activiteiten: knutselen, zandkastelen bouwen of een partijtje voetbal of badminton spelen. Inschrijven is niet nodig.

Boelaarbeach is een samenwerking tussen de districten Borgerhout, Berchem en Deurne.