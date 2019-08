Te Boelaerpark krijgt gloednieuwe speelfontein ADA

27 augustus 2019

Maandag kwam er nog slechts nieuws uit het Te Boelaerpark. Door de warme temperaturen is de kwaliteit van het water zo slecht dat er niet meer in het water gespeeld mag worden. Amper een dag later komt het district Borgerhout met goed nieuws af. Vanaf voorjaar 2020 zal de huidige fontein in het Te Boelaarpark vervangen worden door een spiksplinternieuwe ‘speelfontein’, waarin naar hartenlust gesplasjt en gespetterd kan worden.

Rond de fontein komt er een graszone waar je rustig kan zitten of liggen en in het midden komen verschillende fonteinen die het water hoog de lucht in zullen spuiten.