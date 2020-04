Straf met uitstel voor overvalster die zelf messteek opliep BJS/BLG

03 april 2020

10u26 0 Borgerhout De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Osasere O. (40) uit Borgerhout veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel, omdat ze vorig jaar een winkel had proberen te overvallen. Ze werd door de zoon van de zaakvoerster overmeesterd en liep daarbij een messteek in de borst op.

De beklaagde was op 13 april gewapend met een mes een mini-supermarkt aan de Stenenbrug in Borgerhout binnen gestapt. Ze stapte achter de toonbank en wilde de kassa leegroven, maar kreeg die niet open. Toen de zaakvoerster binnen kwam en Osasere O. aan de kassa zag prutsen, riep ze haar zoon om hulp.

Het kwam tot een schermutseling tussen beiden. Osasere O. liep een messteek in de borst op, de zoon raakte lichtgewond aan de hand. De beklaagde werd in levensgevaar naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht, waar in de loop van de dag haar toestand stabiliseerde.

Geldnood

Osasere O. verklaarde aan de politie dat ze de feiten gepleegd had omdat ze in geldnood zat. De zoon had haar een vuistslag gegeven, waardoor ze het mes had gelost. Ze herinnerde zich niet dat ze gestoken werd. Het enige dat ze nog wist, was dat ze probeerde te vluchten, maar dat de zaakvoerster intussen het rolluik gesloten had. De zoon had haar in bedwang gehouden tot de komst van de politie.

De zoon verklaarde dat hij het mes met redelijk wat kracht had weggeduwd van de beklaagde, waardoor het mogelijk in haar borst was terecht gekomen. Er volgde ook een onderzoek naar het steekincident, maar zowel moeder als zoon werden in oktober door de raadkamer buiten vervolging gesteld.

Opschorting

Osasere O. had om een opschorting gevraagd, maar de rechtbank vond de feiten daar te ernstig voor. De vrouw werd ook al drie keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Gelet op haar psychische en financiële problemen vond de rechtbank wel dat ze nood had aan begeleiding en therapie. Ze kreeg daarom een straf met uitstel, gekoppeld aan de voorwaarden dat ze werk zoekt en een therapie volgt voor haar agressieprobleem en psychische problematiek.

Ze moet aan de zaakvoerster en haar zoon 1.380 euro aan schadevergoedingen betalen.