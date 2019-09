Steekpartij tussen beruchte families uit Borgerhout: verdachte riskeert 30 maanden Patrick Lefelon

24 september 2019

16u33 0 Borgerhout De 24-jarige Mohamed C. weet niet wie de messteek aan Redouan El O. heeft toegebracht tijdens een tumult aan de Stenenbrug in 2017. Hij was het in geen geval. De procureur denkt er anders over en eist 30 maanden cel tegen Mohamed C. Zowel de verdachte als het slachtoffer zijn niet bepaald ‘koorknapen’, om het zacht uit te drukken.

Op 15 april 2017 kwam Mohamed C. een eethuis aan de Stenenbrug in Borgerhout buiten en botste er op de enkele leden van de beruchte familie El O. Zij wilden hem een lesje leren omdat Mohamed C. hun nicht niet netjes had behandeld tijdens hun relatie. Mohamed C. zette het op een lopen maar werd pootje-lap gezet door de familie El O.

Advocaat Sam Vlaminck die Mohamed C. verdedigt: “Iemand heeft hem dan met een mes aangevallen en hem verwond aan zijn hals. Mohamed heeft dat mes weggeduwd. Dan is hij zelf tegen de grond geslagen. Hij moest ook heel wat trappen incasseren. Toen de politie aankwam lag alleen Mohamed C. daar op de grond te kreunen. Zijn gezicht was helemaal opgezwollen. De aanvallers waren gevlucht in twee auto’s.”

Volgens de procureur steekt het verhaal anders in elkaar. Mohamed C. zou met enkele kompanen de aanval ingezet hebben op Redouan El O. toen die het eethuis buitenkwam. Daarbij zou hij Redouan El O. hebben neergestoken. Redouan El O. raakte uiteindelijk maar lichtgewond. Toch vraagt de procureur 30 maanden cel voor Mohamed C.

Mohamed C. heeft al heel wat problemen gehad met de politie en werd veroordeeld in een drugszaak. Samen met zijn broer Boualam C. (25) stond hij terecht voor de moord op Hicham Yachou (30) en de moordpoging op diens neef Mourad (31). Boualam C. werd veroordeeld tot 20 jaar cel; broer Mohamed (22) werd vrijgesproken.

Gezocht in drugszaak

De politie had nog enkele leden van de familie El O. willen ondervragen, maar die gaven forfait. Ramzi El O. wordt gezocht in een grote drugszaak en vond het niet opportuun om zich als getuige van de steekpartij aan te bieden.

Advocaat Vlaminck vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt, of desnoods een werkstraf. Mohamed C. heeft een eigen kapperszaak en verwacht zijn eerste kindje. Een veroordeling kan hij dus best missen.

De rechter doet uitspraak op 22 oktober.