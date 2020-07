Stadsdichter viert opening nieuw recyclagepark met poëzie-installatie met bezielde spullen van Antwerpenaars ADA

03 juli 2020

16u28 0 Borgerhout Voor de opening van het nieuwe recyclagepark in Borgerhout zal stadsdichter Seckou een gedicht schrijven dat een plek krijgt op de site. Seckou doet hiervoor een oproep aan bewoners van de stad om persoonlijke voorwerpen binnen te brengen die ze normaal zouden wegwerpen. Daarmee zal hij een leesbare poëzie-installatie maken.

In mei 2015 ging het recyclagepark van Borgerhout dicht, om plaats te maken voor werken aan de Oosterweelverbinding naast de Noordersingel. De opbouw van het nieuwe park werd door die werken uitgesteld, maar ging op vrijdag 18 oktober vorig jaar van start. Nu is het nieuwe recyclagepark bijna klaar. Voor de opening zal de nieuwe stadsdichter Seckou Ouologuem een gedicht maken.

Dat wordt echter geen gewoon gedicht. Seckou wil het stadsgedicht graag visualiseren met objecten die je normaal gezien zou weggooien, maar die emotionele waarde hebben. Hij roept Antwerpenaars dan ook op om hem objecten te bezorgen waarmee hij een leesbare poëzie-installatie zal maken. De verzamelde objecten worden gebruikt om woorden te vormen die deel uitmaken van het stadsgedicht. De installatie krijgt een plek op de site van het recyclagepark in Borgerhout dat in september wordt ingehuldigd.

Gele steen of goud

“Het verschil tussen een gele steen en goud is de manier waarop we ernaar kijken”, legt de dichter uit. “Wij maken onze wereld door waarde te geven aan alles rondom ons. We laden de dingen op met emoties, geschiedenis en verwachtingen. Voor mijn nieuwe stadsgedicht zou ik graag zo’n voorwerpen ontvangen. Met al deze bezielde spullen wil ik een cirkel des levens creëren, waarin alles van waarde blijkt. Dus snuffel eens in je kast, rommel de zolder eens op tot je een voorwerp tegenkomt dat enkel waarde heeft voor jou en niemand anders. Met al deze spullen zal ik samen met scenograaf Stef Depover mijn nieuwe gedicht zichtbaar maken in het recyclagepark van Borgerhout”, aldus Ouologuem.

Praktisch

Bewoners kunnen hun spullen inleveren bij De Kompaan, Sergeyselsstraat 16, Borgerhout op:

· maandag 6 juli: 12 - 17 uur

· dinsdag 7 juli: 9 - 13 uur

· vrijdag 10 juli: 17 - 19 uur

· zaterdag 11 juli: 10 - 12 uur

· dinsdag 14 juli: 12 - 14 uur

Naast het voorwerp moet je ook het verhaal opschrijven dat erbij hoort en ook dat erbij afgeven. De voorwerpen worden gebruikt om de poëzie-installatie te maken, dus bewoners krijgen ze niet terug. Alle info staat op deze website. Op www.iedereenstadsdichter.be kan je alle stadsgedichten van Seckou lezen.