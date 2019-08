Spelen of zwemmen verboden in fontein in Te Boelaerpark: “Verhoogd risico op bacteriële besmetting” BJS

26 augustus 2019

Slecht nieuws voor kinderen die met deze hete temperaturen verkoeling willen zoeken in het Te Boelaerpark in Borgerhout: in de fontein mag niet gespeeld of gezwommen worden. “Door het warme weer kan de kwaliteit van het water niet gegarandeerd worden en is er een verhoogd risico op een bacteriële besmetting”, zegt het districtsbestuur van Borgerhout die het verbod uitvaardigt.