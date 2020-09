Spaarvarkentje Peperbus telt nog steeds 4,2 miljoen euro (ook na vertrek Unizo) ADA

29 september 2020

12u13 0 Borgerhout Unizo mag dan wel uit het project van de Peperbus gestapt zijn , het spaarvarkentje van 4,2 miljoen euro ligt wel nog veilig opgeborgen in de kluis. De stad Antwerpen zal nu een nieuwe projectoproep lanceren om een nieuwe invulling te geven aan de kerk in Borgerhout. Wanneer die oproep komt, is nog niet duidelijk.

Zowel de stad als het district Borgerhout hoorden het in Keulen donderen toen Unizo Antwerpen plots de stekker uit het project Peperbus trok. Financieel niet rendabel, volgens Unizo, en dus werd het prestigeproject begraven. Gevolg: Het district en de stad bleven achter met een ontwijde kerk die bovendien nog eens beschermd erfgoed is.

Tijdens de districtsraad van Borgerhout werd duidelijk dat er ook nog goed nieuws was. Unizo mag dan wel vertrokken zijn, de 2 miljoen euro voor de bibliotheek en de 2,2 miljoen euro aan erfgoed subsidies liggen wel nog in de schuif. Het district zou maar al te graag die nieuwe bibliotheek een plek zien krijgen in de Peperbus. “De bib zou een prachtige plek kunnen vinden in de Peperbus, maar er is nog veel meer mogelijk. Laat het deze keer een plek zijn waar de buurt, jong en oud, terecht kan, in plaats van opnieuw een privaat prestigeproject”, zegt Jos D’Haese van PVDA. Ook de stad heeft nog steeds de ambitie om de bib daar onder te brengen.

Projectoproep

Wie de Peperbus zal uitbaten is nog niet geweten. “Wij moeten een nieuwe projectoproep lanceren. Dat is de logische eerste stap”, klinkt het op het kabinet van schepen Tom Meeuws. “Dat Unizo zich heeft teruggetrokken betreuren we nog steeds maar dat zij zich terugtrokken verandert niets aan onze ambitie om van die plek een meerwaarde voor de buurt te creëeren.”

Wanneer de projectoproep gelanceerd wordt, daar is nog geen exacte datum voor. Al zal dat wel snel moeten gebeuren. De 2,2 miljoen euro van Erfgoed ligt voor vijf jaar vast. Dus binnen die termijn zal de stad een nieuwe speler moeten aantrekken.