Sp.a Borgerhout quizt 5.000 euro bij elkaar voor goede doel ADA

04 mei 2020

10u54 0 Borgerhout Na drie edities zet sp.a Borgerhout een punt achter haar ‘Tijd voor Solidariteit-quiz’. De afdeling wil stoppen op een hoogtepunt. “Onze quizzen brachten meer dan 5.000 euro op voor het goede doel, maar we willen niet ‘die keer te veel’ organiseren”, zegt ondervoorzitter en initiatiefnemer Arne Brinckman.

Driemaal organiseerde sp.a Borgerhout haar Tijd voor Solidariteit-quiz tijdens de lockdown-periode. Het initiatief bleek een groot succes. “We wilden enerzijds mensen afleiding bieden in deze vreemde tijd, anderzijds wilden we ook ons steentje bijdragen aan de samenleving. We merken dat in Borgerhout namelijk veel inwoners getroffen worden door deze crisis. Hierdoor beslisten we een quiz te organiseren voor het goede doel. De Tijd voor Solidariteit-quiz was geboren”, vertelt voorzitter Jef van den Bergh.

Deelnemers konden zich inschrijven met een ploeg van maximaal zes spelers. Overleg gebeurde via Messenger, Skype of andere kanalen. De quiz werd gepresenteerd via een livestream. De eerste keer namen er 59 ploegen deel, maar dit aantal steeg tijdens de tweede en derde editie naar meer dan 100. “Het succes van de quizzen overtrof onze stoutste verwachtingen. Het begon allemaal als een hersenspinsel tijdens een online-vergadering, maar we haalden in 6 weken uiteindelijk meer dan 5.000 euro op voor het goede doel”, zegt organisator Arne Brinckman. “De opbrengst ging respectievelijk naar C-Dienst, OOOC de Potgieter en Gekkoo VZW. Allemaal organisaties die meer dan ooit extra middelen kunnen gebruiken.”

Stoppen op een hoogtepunt

Na drie edities, alsook een kinderquiz, houdt sp.a Borgerhout het voor bekeken. “Aan alle mooie liedjes komt een einde. Het is niet simpel om telkens weer een goede quiz te maken”, aldus Brinckman. “We willen niet ‘die keer te veel’ organiseren en daarom stoppen we op een hoogtepunt. Wie weet halen we ons concept echter ooit nog eens van stal.”