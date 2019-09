Schot gelost aan het Groeningerplein in Borgerhout CVDP

22 september 2019

19u05 12 Borgerhout Aan het Groeningerplein in Borgerhout werd zondagavond volgens een getuige een schot gelost.

De politie werd opgeroepen en arresteerde een verdachte die volgens de getuige een wapen op zak had. Het wapen werd niet gevonden, maar de verdachte had wel drugs bij zich. De politie is momenteel op zoek naar het wapen.