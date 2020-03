Schade na brand door ontploffing batterij elektrische fiets CVDP

06 maart 2020

08u42 3 Borgerhout Donderdagnacht omstreeks 2.30 uur ontplofte de batterij van een elektrische fiets in een woning aan de Vandenpeereboomstraat in Borgerhout.

De eigenaar van de fiets had de batterij in de stekker gestoken om op te laden en was vergeten de stekker weer uit te trekken voor het slapengaan. “De fiets stond in de hal van de woning. De grond daar lag bezaaid met onderdelen van de batterij”, zegt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. “De fiets liep brandschade op en ook de muren waren zwartgeblakerd.” Een man van 24 jaar, een vrouw van 21 en hun baby zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.