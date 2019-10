Sandra Bekkari helpt bij bedeling Voedselbanken: “Jonge mama’s met een maandelijks budget van honderd euro, dat raakt me diep” Sander Bral

10 oktober 2019

15u32 2 Borgerhout Bijna 170.000 mensen in ons land doen beroep op de wekelijkse voedselbedelingen van de Voedselbanken. Voedingsdeskundige en tv-gezicht Sandra Bekkari stak donderdagochtend mee de handen uit de mouwen in Antwerpen. “De motivatie die ik zie bij de vrijwilligers is hartverwarmend.”

De Belgische Federatie van Voedselbanken strijdt tegen honger en voedselverspilling in ons land. De federatie organiseert negen regionale Voedselbanken in ons land die verantwoordelijk zijn voor de herverdeling van voedsel aan lokale verenigingen die op hun beurt de voedselpakketten kosteloos bedelen aan behoeftigen.

Vorig jaar werd er zo 15.351 ton voedsel ingezameld met de hulp van 305 vrijwilligers van de Voedselbanken en nog eens duizenden vrijwilligers van de aangesloten verenigingen. 159.081 mensen in nood konden beroep doen op de hulp. Tv-kok Sandra Bekkari, die vorig jaar ambassadeur werd voor de Voedselbanken, bezocht donderdagochtend de Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout in Mortsel en ging mee op stap met de vrijwilligers van vzw Moeders Voor Moeders in Borgerhout, die baby- en verzorgingsmateriaal, kinderkleding en speelgoed uitdeelt voor gezinnen met jonge kinderen die het financieel moeilijk hebben.

Voor de meeste mensen in ons land is het evident om toch op zijn minst elke dag iets lekkers op tafel te krijgen. Het is schrijnend om te zien dat dat niet voor iedereen zo is Sandra Bekkari

“Meteen ja gezegd”

“Dan zie je daar mama’s zitten met jonge kinderen, te wachten op een voedselpakket. Ze hebben maar een maandelijks voedingsbudget van honderd euro. Dat raakt me diep”, zucht Sandra Bekkari. “Voor de meeste mensen in ons land is het evident om toch op zijn minst elke dag iets lekkers op tafel te krijgen. Het is schrijnend om te zien dat dat niet voor iedereen zo is. Het gaat immers niet om luxeproducten maar echt om de primaire behoefte om geen honger te lijden. Daarom heb ik meteen ja gezegd op de vraag van de Federatie van Voedselbanken om ambassadeur te worden voor hun mooi project.”

Belangeloos

“Tegelijkertijd is het ook mooi om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor de voedselbedeling”, verandert Sandra van toon. “Want het grootste probleem is niet een voedseltekort in ons land maar wel om de bestaande overschotten op een goeie manier tot bij de behoeftigen te krijgen. Dat is niet enkel een logistiek probleem, er komt ook kwaliteitscontrole bij kijken en administratie, want niet iedereen kan zomaar beroep doen op de voedselpakketten. Bij Moeders Voor Moeders bijvoorbeeld krijgen mensen in nood een kaart waarmee ze een bepaalde periode welkom zijn. Het geeft een warm gevoel hoeveel mensen zich daar belangeloos voor willen inzetten. Dat kan ik enkel maar aanmoedigen en ik hoop dat er nog veel mensen zich geroepen voelen om hetzelfde te doen.”

Kookworkshops

“Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen voor de Voedselbanken”, gaat Sandra verder. “Ik ben professioneel en privé elke dag met voeding bezig en ik kan elke dag wel iets lekkers en evenwichtig toveren voor mijn gezin. Dat moet voor elk gezin in dit land kunnen. Ik ben eerder ook al gaan helpen bij voedselbedelingen in West- en Oost-Vlaanderen waar we onder andere ook kookworkshops hielden. Want lang niet iedereen weet wat je kan doen met bepaalde producten. Zo kan je bijvoorbeeld met minder bekende groenten al aan de slag gaan voor een eenvoudig soepje. Erg simpel, erg lekker.”

“Ik heb ongelooflijk veel respect voor de scholen die ook mee op de kar springen, zoals laatstejaarsstudenten die elke week gaan helpen op de voedselbedeling”, besluit Bekkari. “Het is goed dat de jeugd stilstaat bij het feit dat nooit honger hebben niet voor iedereen evident is. Even stilstaan bij hoe goed de meeste van ons het wel niet hebben in plaats van te zagen en te klagen over luxeproblemen.”