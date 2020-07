Rijhuis onbewoonbaar verklaard na brand door technisch defect Sander Bral

03 juli 2020

09u43 2 Borgerhout De brandweer van Antwerpen snelde zich vrijdagochtend naar de Karel de Preterlei in Borgerhout voor een woningbrand. De brand ontstond op de eerste verdieping na vermoedelijk een technisch defect. Niemand raakte gewond, maar de woning is wel onbewoonbaar verklaard.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht maar is wellicht te wijten aan een elektrisch toestel dat aan het opladen was. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat een groot deel van de eerste verdieping van het pand uitbrandde. In de rest van de woning, die tijdelijk onbewoonbaar verklaard is, is er roet-, rook- en waterschade.