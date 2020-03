Reuzenloop, de ‘Urban Trail van Borgerhout’, is er weer Annelin Marien

12u05 0 Borgerhout Op zondag 31 mei kunnen Borgerhoutenaars zich weer opmaken voor de Reuzenloop en het Terlopleinfeest. De Reuzenloop is een belevingsrun waarbij je dwars door en zelfs over Borgerhoutse trekpleisters rent.

De Reuzenloop is een miniversie van de ‘Urban Trail’, maar dan 100% Borgerhouts. Met een maandag om te recupereren wordt Pinksterzondag in Borgerhout weer een feest door de combinatie van de Reuzenloop met het ‘Terlopleinfeest’.

Ook dit jaar staan er weer een aantal verrassingen op het parcours. Loop 4, 8 of 12 km door, langs of zelfs over verschillende Borgerhoutse trekpleisters zoals muziekcentrum Trix, cultuurhuis Rataplan, de Sint-Annakerk, de Sinksenfoor, en de kolossale Peperbuskerk. Op verschillende plaatsen op het parcours is er muziek en en animatie. In de Peperbuskerk klinken voor de gelegenheid heilige hits’ zoals ‘Knocking on Heavens Door’ of ‘God is a DJ’. Aan de bekende concertzaal Trix rennen de lopers zelfs over het dak.

