Restaurant Wok van Antwerpen bijt van zich af na berichten over verkoop van vlees dat niet halal is ADA

23 februari 2020

15u12 17 Borgerhout Restaurant Wok van Antwerpen in Borgerhout slaat terug. De afgelopen dagen circuleerden op Facebook berichten dat het vlees niet halal zou zijn. “Klopt niet”, zegt het restaurant en dat bewijst het door twee certificaten voor te leggen.

Afgelopen dagen circuleerde op sociale media het bericht dat het vlees in restaurant Wok van Antwerpen in de Carnotstraat geen halal vlees zou serveren. Het vlees zou volgens de berichten uit China komen. Maar dat klopt niet laat het restaurant weten. “Ons restaurant heeft enkel halal vlees dat vier maal per week vers wordt geleverd door Attari (België) en Ebo van den Bor (Nederland). Er zijn zelfs geen gerechten met varkensvlees of kikkerbillen in ons buffet, omdat het merendeel van onze klanten moslim is. Graag vragen wij u om niet naar de valse geruchten te luisten, omdat wij al jarenlang enkel halal vlees serveren en er niks veranderd is”, klinkt het.

Om de twijfels bij de klanten volledig weg te nemen, publiceerde het restaurant op haar Facebookpagina twee certificaten die moeten bewijzen dat het vlees wel degelijk halal is. Bij Wok van Antwerpen kan je vier uur lang onbeperkt eten en drinken van 29,50 euro voor een diner.