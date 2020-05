PVDA deelt schoollaptops uit aan veertig kinderen ADA

25 mei 2020

13u00 1 Borgerhout De lokale werkingen van PVDA Borgerhout en PVDA Zurenborg hebben afgelopen week veertig laptops ingezameld voor kinderen die zelf niet over een computer beschikken. Op de manier wil de partij alle kinderen de kans geven onderwijs te blijven volgen.

De leden van de PVDA in Borgerhout en Zurenborg deden een inzameling van laptops bij buren en kennissen om te kunnen verdelen bij kinderen die geen computer hebben. “Onderwijs is immers een basisrecht”, zegt Nele Van Parys van PVDA. “Maar dat hangt vandaag voor veel kinderen af van het hebben van een laptop. De Vlaamse regering slaagt er maar niet in om, na vijf weken preteaching, te zorgen dat álle kinderen ook effectief les kunnen volgen.”

“We merkten dat veel mensen wel een laptop wilden schenken, maar door de bomen het bos niet meer zagen”, vervolgt Van Parys. “Dus staken we zelf de handen uit de mouwen. Dat leverde meer resultaat op dan we hadden verwacht.”

Afstandsonderwijs

De lokale PVDA-afdelingen zamelden op een week tijd een vijftig laptops in. Via Jan Fixing Things worden de computers gerefurbished en klaargemaakt voor kinderen die een laptop nodig hebben voor afstandsonderwijs.

“Hier stopt het niet”, besluit Van Parys. “We merken dat er nog heel wat mensen zijn die willen helpen. We starten daarom snel met een nieuwe inzamelronde. Iedereen die thuis een laptop heeft liggen, kan ons contacteren via onze facebookpagina PVDA Borgerhout.”