PVDA Borgerhout zamelt bijna 800 euro in voor Al Ikram… via Snapchat ADA

01 mei 2020

13u30 0 Borgerhout Door de coronacrisis moet Al Ikram, een Borgerhoutse vzw die voedselbedelingen en andere vormen van armoedebestrijding organiseert, nu veel meer gezinnen helpen dan voor het coronavirus. Enkele leden van de Borgerhoutse afdeling van de PVDA sloegen daarom de handen in elkaar om financiële steun op te halen. Via Snapchat en andere sociale media brachten ze bijna 800 euro bij elkaar, meer dan genoeg om de openstaande rekening van Al Ikram bij een lokale supermarkt af te lossen.

Al Ikram, de Borgerhoutse vzw die al sinds 2007 aan armoedebestrijding doet, zag het aantal gezinnen dat om hulp vraagt fors toenemen na de start van de coronacrisis. Vandaag helpen ze 250 gezinnen meer dan voor de uitbraak van het virus. Maar koken kost geld, en dus stapelen de kosten zich op. Het gevolg was dat een de organisatie schulden opbouwde bij een lokale supermarkt.

Eén van de lokale groepen van PVDA Borgerhout moest dan ook niet lang zoeken naar een project waar ze mee hun schouders onder konden zetten. Enkele leden startten prompt met een inzamelactie. Niet eenvoudig, in tijden waarin geen pannenkoekenslagen of sponsorlopen kunnen worden georganiseerd. “We zijn dan maar gestart met een oproep via Snapchat”, zegt Fatima Lazam van de lokale PVDA-werking. “Ik wist niet of dat zou werken, maar de reactie was overweldigend. Ik bleef maar berichtjes krijgen van mensen die absoluut hun steentje wilden bijdragen. Dit had ik nooit verwacht.”

Op enkele dagen tijd haalde de groep zo bijna 800 euro op, meer dan genoeg om de openstaande rekening van Al Ikram bij de lokale supermarkt af te lossen. “We zijn heel blij dat we op deze manier een bescheiden steentje kunnen bijdragen aan het aanpakken van de verwoestende gevolgen van het coronavirus in ons district”, zegt districtsraadslid Jos D’Haese.