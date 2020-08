Puffen, blazen en testen: testdorp Covid-19 vandaag helemaal volzet ADA

10 augustus 2020

Met zo een 60-tal geteste bezoekers zat het Covid-19-testdorp op de site van Spoor Oost volledig volgeboekt. Door de extreme hitte was het testdorp maandag enkel in de voormiddag open van 9.30 tot 12 uur. In totaal lieten 160 mensen zich testen op het coronavirus. Ondanks het warme weer wilden mensen dus toch weten of ze al dan niet besmet zijn. Het merendeel van de bezoekers kwam met de wagen naar het testdorp. Waarschijnlijk door de warme temperaturen.

Dinsdag is het testdorp een uurtje langer open, tot 13 uur. Belangrijk, je mag je niet zomaar komen aanmelden maar je moet een registratieprocedure volgen. Hoe die verloopt vind je hier.